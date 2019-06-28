Веганство - на пользу климату

В борьбу с изменением климата включаются веганы.

В пятницу в центре швейцарского Цюриха появились десятки полуобнажённых людей. Их тела были раскрашены в синий и зелёный - цвета планеты Земля, а в руках они держали плакаты с лозунгами в защиту окружающей среды.

Своей акцией активисты местной организации Swissveg, по их собственным словам, хотели повысить осведомлённость граждан о негативном влиянии на климат производства и потребления продуктов животного происхождения.