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Срочная новость

Срочная новость

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Веганство - на пользу климату

В борьбу с изменением климата включаются веганы.

В пятницу в центре швейцарского Цюриха появились десятки полуобнажённых людей. Их тела были раскрашены в синий и зелёный - цвета планеты Земля, а в руках они держали плакаты с лозунгами в защиту окружающей среды.

Своей акцией активисты местной организации Swissveg, по их собственным словам, хотели повысить осведомлённость граждан о негативном влиянии на климат производства и потребления продуктов животного происхождения.

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