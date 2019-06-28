Среда обитания — Луна: как выжить в экстремальных условиях?

Студенты Федеральной политехнической школа Лозанны и 12 других европейских университетов разрабатывают среду обитания для человека в экстремальных условиях, которую можно будет однажды испробовать на Луне.

20 июля 1969 года человек впервые ступил на поверхность Луны. И вот спустя полвека более 150 молодых ученых задумались над созданием первого поселения на спутнике Земли.

В рамках проекта IGLUNA по инициативе Европейского космического агентства они отправились в швейцарскую горную деревню Церматт, а точнее на пик Малый Маттерхорн. Там на высоте около 4 тысяч метров и глубине 15 метров в горной породе построено своего рода иглу, где созданы подходящие "экстремальные" условия, схожие с лунными.

Создание робота, способного работать в экстремальных условиях и который может отправиться на Луну — это мечта. Мы создали полностью автоматизированные системы по выращиванию и сбору овощей в тяжелых условиях Виктория Летертре студентка

Одна из главных идей студентов — создать жизненный цикл с использованием метаболических процессов человека и растений, сведя таким образом отходы к минимуму.