"Не вмешивайтесь в выборы, пожалуйста": Трамп встретился с Путиным

"Не вмешивайтесь в выборы, пожалуйста". Президент США Дональд Трамп пошутил на встрече с Владимиром Путиным в рамках проходящего в Осаке саммита "большой двадцатки".

Встреча двух лидеров проходила за закрытыми дверями и продлилась около полутора часов.

Согласно заявлению Белого дома, президенты США и России обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине, а также затронули тему контроля над вооружениями.

Непосредственно перед встречей Трамп выразил уверенность в том, что "это будет очень интересная дискуссия".

У нас много тем для обсуждения, в том числе торговля, разоружение, некоторый небольшой протекционизм, возможно, в очень позитивном ключе. Нам есть много о чем поговорить. Наши встречи всегда проходили отлично. У нас сложились очень хорошие отношения, и мы надеемся отлично провести время. У этих отношений будет много позитивных итогов Дональд Трамп президент США

Владимир Путин в свою очередь отметил, что встреча с американским лидером даёт хорошую возможность продолжить диалог. В последний раз на официальном уровне президенты обменялись рукопожатиями год назад в Хельсинки.

Сразу после российский президент отправился на встречу с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Это первая их совместная встреча со времен дипломатического скандала, связанного с отравлением Скрипалей.

В свою очередь, американский лидер в заключении своего первого дня пребывания на саммите поприветствовал президента Бразилии Жаира Болсонару, которого нередко за схожую политику и поведение называют "тропическим Трампом"