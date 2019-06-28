"Не вмешивайтесь в выборы, пожалуйста": Трамп встретился с Путиным

"Не вмешивайтесь в выборы, пожалуйста". Президент США Дональд Трамп пошутил на встрече с Владимиром Путиным в рамках проходящего в Осаке саммита "большой двадцатки".
Встреча двух лидеров проходила за закрытыми дверями и продлилась около полутора часов.
Согласно заявлению Белого дома, президенты США и России обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине, а также затронули тему контроля над вооружениями.
Непосредственно перед встречей Трамп выразил уверенность в том, что "это будет очень интересная дискуссия".
Владимир Путин в свою очередь отметил, что встреча с американским лидером даёт хорошую возможность продолжить диалог. В последний раз на официальном уровне президенты обменялись рукопожатиями год назад в Хельсинки.
Сразу после российский президент отправился на встречу с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Это первая их совместная встреча со времен дипломатического скандала, связанного с отравлением Скрипалей.
В свою очередь, американский лидер в заключении своего первого дня пребывания на саммите поприветствовал президента Бразилии Жаира Болсонару, которого нередко за схожую политику и поведение называют "тропическим Трампом"