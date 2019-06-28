БРИКС и РИК на саммите G20

Встреча лидеров РИК - России, Индии и Китая - состоялась в пятницу на полях саммита "Большой двадцатки" в Осаке. Обсуждалась международная ситуацию, крупные проблемы регионального и глобального характера, а также вопросы трёхстороннего сотрудничества. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил уверенность в том, что влияние РИК на международной арене способно усилить сплоченность и сотрудничество в мире. А президент России Владимир Путин заявил:

"Сотрудничество в формате РИК могло бы стать примером современного, справедливого, многополярного мироустройства, отрицающего протекционизм, политику односторонних действий и нелегитимные санкции".

Ранее в тот же день прошла и встреча в формате БРИКС, по итогам которой главы государств и правительств Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР приняли совместное заявление, В нём они выразили готовность добиваться реформы ВТО, которая сохранила бы центральную роль организации в системе международной торговли и учитывала интересы всех её членов, в том числе развивающихся и наименее развитых стран.