Памятники Древнего Пскова включат в Список всемирного наследия?

Памятники Древнего Пскова могут быть включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Соответствующая заявка будет рассмотрена на сессии профильного комитета организации в начале июля. Как отмечают эксперты, у Пскова есть реальные шансы.

"Псков имел свою собственную архитектурную и художественную школу. Она формировалась постепенно. В нашем номинационном досье представлены памятники разного этапа формирования этой школы", - говорит историк Таисия Круглова.

Псковский ансамбль включает около десятка церквей в Мирожский, Снетогорском, Ивановском монастырях. Самый древний архитектурный памятник - Спасо-Преображенский собор - датируется XII веком. В нем до наших дней дней сохранилось почти 90% оригинальных фресок, говорит Круглова.

Ранее экспертная комиссия ЮНЕСКО сформулировала ряд рекомендаций для российской стороны, в том числе по расширению сущестувующей защитной зоны исторического центра Пскова. Вот, что в свою очередь заявил древлехранитель Псковской епархии, иеромонах Серафим (Козулин).

"Конечно, это уникальные места, фактически музей под открытым небом. И он требует к себе особого отношения - со стороны властей, туристов", - считает иеромонах. - После консультаций со специалистами мы пришли к выводу, что еще требуется время для приведения ряда памятников в более подобающее состояние. Чтобы нам перед международным сообществом не было стыдно".

Наравне с Россией заявки на включение в Список всемирного наследия подали еще около трех десятков государств. Рассмотрение заявок пройдет на сессии комитета ЮНЕСКО в Баку с 30 июня по 10 июля.