G20: супруги лидеров развлекались в Киото

Пока главы государств и правительств G20 обсуждали важные вопросы, их супруги приняли участие в культурной программе, которую для них подготовила первая леди Японии Аки Абэ.

Женщины и один мужчина - муж британского премьера Терезы Мэй - приехали на автобусе в город Киото неподалёку от Осаки, известный древними храмами, музеями и другими достопримечательностями. В знаменитый храм Тофукудзи в центре Киото их доставили рикши.

На территории храма супруги лидеров покормили разноцветных карпов, плавающих в пруду - они считаются одним из символов Страны Восходящего солнца - и сфотографировались все вместе на память. А затем приняли участие в чайной церемонии и пообедали.