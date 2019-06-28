"Поле света" в Калифорнии

На склонах калифорнийских виноградников зажглись тысячи ярких огней.

Это проект "Поле света" британского художника Брюса Манро, известного своими масштабными световыми инсталляциями. На склонах Калифорнии появились около 60 тысяч стеклянных фонариков на длинных тонких ножках. Они светят в темное время суток, благодаря накопленной за день солнечной энергии.

Посетители имеют возможность прогуляться в море огней, которое время от времени меняет свой цвет и колеблется на ветру.

"Поле свет" - крупнейшая инсталляция Брюса Манро на сегодняшний день.