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Россия

Эксклюзив Euronews: космонавт Лука Пармитано о миссии "Союз-МС13"

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 Антон Хмельнов 
Эксклюзив Euronews: космонавт Лука Пармитано о миссии "Союз-МС13"
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Член экипажа МКС, итальянский космонавт Лука Пармитано записал первый материал для видео-блога Euronews из серии репортажей, которые он любезно согласился записывать для нашего канала в течение своей миссии в космосе.

Пармитано поделится своими впечатлениями и деталями работы на орбите в течение шестимесячного полёта на МКС, который в Звёздном городке окрестили "Миссия за гранью". Экипаж стартует с космодрома Байконур 20 июля 2019 года, в день 50-й годовщины последней высадки человека на Луну в рамках миссии "Аполлон-17".

В настоящее время Пармитано проходит серию тестов в подмосковном Звездном городке, чтобы стать одним из членов команды космического корабля "Союз-МС13" и получить "зелёный свет" для отлета на МКС. С орбиты Лука Пармитано будет регулярно рассказывать зрителям Euronews о своей звёздной миссии.

Этот 42-летний космонавт сыграет необычную роль космического корреспондента крупнейшего европейского новостного канала. В своём видео-блоге на Euronews Пармитано расскажет о всевозможных аспектах жизни на МКС, от проблем поддержания физической формы и здоровья в условиях микрогравитации до чрезвычайно важных, точнейших научных экспериментов, которые экипаж проводит для учёных на земле.

В ходе второй половины миссии, с октября этого года Лука Пармитано возглавит экипаж Международной космической станции и станет первым итальянцем (и третьим астронавтом из стран Евросоюза), который возьмёт на себя эту роль.

  • "Космические хроники" Euronews выходят в сотрудничестве с Европейским космическим агентством

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