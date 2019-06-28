G20: экономика, экология и Иран

В японской Осаке стартовал двухдневный саммит лидеров стран Группы двадцати (G20). Запланировано четыре пленарных заседания, в повестке которых доминируют темы экономики, экологии и напряженности в Персидском заливе.

Помимо общих сессий, в рамках мероприятия запланированы и двусторонние встречи. На одной из них - между Трампом и Меркель обсуждались — в порядке очередности - поддержка экономических реформ на Украине и ситуация вокруг Ирана.

Французский президент поддерживает инициативу японского премьера о включении в коммюнике по итогам саммита G20 темы защиты Мирового океана, сами японцы ее назвали "Голубой океан: взгляд из Осаки"

Для британского премьера этот саммит — последний в ее карьере. Встреча Мэй с Путиным должна состояться в 10 утра по среднеевропейскому времени.

Группа двадцати возникла в конце 1990-х, как ответ на кризис, которым были тогда охвачены азиатские страны. "Большая Семерка" приняла решение обсуждать глобальные вызовы с участием в том числе Китая и Индии.

Нынешняя встреча в подобном составе стала уже четырнадцатой по счету.