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Срочная новость

Япония

G20: геополитика, торговля, климат и... сакэ

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 Сергей Щербаков 
G20: геополитика, торговля, климат и... сакэ
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В Осаке завершился первый день саммита "большой двадцатки". После насыщенных переговоров хозяин саммита Синдзо Абэ пригласил лидеров и глав правительств ведущих держав на торжественный ужин в Осакский замок - один из самых известных и больших самурайских замков Японии.

В целом наблюдатели отмечают, что встречи первого дня саммита G20 прошли в весьма теплой атмосфере.

Пожалуй, наиболее ожидаемой стала стала встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Несмотря на то, что ранее Москва и Вашингтон фактически вышли из ДРСМД, на встрече в Осаке лидеры двух держав призвали "избегать шагов, которые могут спровоцировать гонку вооружений".

Для европейцев одним из ключевых стал вопрос климатических изменений. Так, о намерении в ближайшие десять лет инвестировать в борьбу с глобальным потеплением 25% бюджета ЕС сообщил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Также европейские лидеры выразили обеспокоенность обострением торговых отношений между США и Китаем.

Ну, а в завершение дня участники "большой двадцатки" попробовали деликатесы традиционной японской кухни и отведали напиток сакэ, настоянынй в бочках из дерева сакуры.