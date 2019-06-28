Италия просит помощи ЕС в иммигарицоннмо вопросе

Через месяц после выборов в Европарламент наш корреспондент Валери Горья побывала в итальянской Лампедузе: этот остров к югу от Сицилии является самой южной точкой Европы и вот уже который год штурмуется нелегальными иммигрантами.

На маленькой Лампедузе развернулась большая политическая борьба: между группой граждан (на выборах из было большинство), проголосовавших за ультраправую "Лигу" Маттео Сальвини, и теми, кто против введения антииммигрантских законов. К последним относится Пьетро Бартоло, врач, прошедший в Европарламент от Европейской Демократической партии.

Лампедуза - маяк надежды для тех, кто пытается добраться до Европы через Средиземное море. Но для многих путешествие в надувных лодках становится пропуском в смерть.

Пьетро Бартоло помогает всем прибывающим мигрантам, часто ему приходится осматривать безнадежных людей, констатировать смерть: "_Наша земля - ворота в Европу. А кто-то хочет их закрыть.... Я провел на этом пирсе больше ночей, больше дней, чем в своем собственном доме. В течение тридцати лет я приходил сюда каждый раз, когда к берегу причаливали люди. Я видел столько ужаса, страданий, столько смертей! Это мы ответственны за все случившееся. Это мы начинаем войны, провоцируя насилие, голод. А эти люди... они вынуждены бежать, бросить все, чтобы пожить спокойно. Нам же они не нужны. Так нельзя обращаться с людьми, это несправедливо. Мы обязаны помогать. Люди должны иметь возможность прилететь по воздуху, приехать через гуманитарные коридоры, но не плыть морем в суденышках". _

На пике общественных дебатов власти запретили доступ гуманитарных судов к побережью Италии. Во время подготовки репортажа немецкое гуманитарное судно уже несколько дней ожидало разрешения спустить людей на берег: из 52 беженцев "добро" дали 10.

К доктору на острове относятся неоднозначно. Он уважаемый врач - с этим согласны все. Но почему столько усилий уделяется беженцам? Соседи Пьетро адресуют этот вопрос и ему лично, и властям Италии...

Среди оппонентов доктора - Анжела Маравентано, бывший депутат от "Лиги" Маттео Сальвини, а сегодня хозяйка ресторана: "Я присоединилась к "Лиге", так как на протяжении последних лет проблем на острове становится все больше. Здравоохранение, образование, переработка мусора - вот лишь несколько болевых точек. Мы довольно долго принимали мигрантов, ничего не требуя взамен. С нас хватит: теперь мы просим и итальянское правительство, и Европарламент помочь нам, компенсировать хоть как-то... Мы хотим спокойной жизни на нашем острове, мы готовы принимать нуждающихся. Но мы будем бороться с теми, кто тянет за собой преступность, мафию. Мы открываем остров круизным судам, рыбакам, туристам, мы закрываем его для тех, кто занимается контрабандой людей. Вот с ними мы будем бороться - сегодня и всегда".