Взрывы в столице Туниса

В столице Туниса в четверг террористы-смертники устроили два взрыва. Один человек погиб, ещё несколько получили ранения.

Первое нападение было совершено в самом центре столицы на улице Шарля де Голля, в паре сотен метров от посольства Франции.

Как сообщают СМИ, взрывное устройство было приведено в действие женщиной возле полицейского автомобиля. Трое мирных жителей и двое правоохранителей получили ранения. Один из полицейских вскоре скончался.

Следом прогремел ещё один взрыв на парковке Национального контртеррористического управления. Пострадали четыре человека.

Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из действующих в регионе группировок.