Конгресс США: битва законопроектов

Сенат США, контролируемый республиканцами, принял законопроект, касающийся приема мигрантов на южных рубежах США.

Председательствующий на заседании сенатор-республиканец Том Коттон огласил результаты: "За" высказались 84 сенатора, "против" - 8. Требуемые для прохождения 60 голосов набраны, законопроект с внесенными поправками, принят".

При этом сенаторы отклонили одобренный во вторник членами нижней палаты законопроект. В палате представителей большинство у демократов, и в этом законопроекте содержатся меры контроля над иммиграционными агентствами США. Эти поправки были внесены после сообщений о плохих условиях, в которых находятся дети в пунктах содержания.

Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что на этот законопроект он наложит президентское вето и объяснил, почему: "Они просто хотят открыть настежь границы, это означает ухудшение криминогенной ситуации и приведет к тому, что еще больше людей будут тонуть, пытаясь попасть в США".

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сообщила, что конгрессмены не будут рассматривать сенатский законопроект, она добавила, что в разговоре с Трампом попросила дать время обеим палатам найти компромисс.