Sea-Watch вошло в территориальные воды Италии

Немецкое поисково-спасательное судно Sea-Watch вошло в итальянские территориальные воды в среду вечером, несмотря на запрет местных властей. Капитан Карола Раккете направила судно, на борту которого 42 подобранных в море мигранта, к берегам острова Лампедуза. После того, как две недели назад мигранты были спасены в Средиземном море, Sea-Watch находилось вблизи итальянских берегов, в надежде получить разрешение на высадку людей. По словам правозащитницы Хаиди Садик, капитан решился на отчаянный шаг в связи с критической ситуацией:

– Ситуация на борту Sea-Watch 3 становится всё более труднопредсказуемой. Наши оставшиеся 42 гостя стараются сохранять позитивный настрой и присутствие духа, но нельзя отрицать, что они чувствуют себя позабытыми и нежеланными в Европе.

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини настаивает на том, чтобы мигрантов направили либо в Германию, либо в Нидерланды, под флагом которых ходит Sea-Watch. Он заявляет, что капитан судна, подверг риску десятки мигрантов ради грязной политической игры:

– В настоящее время судно Sea-Watch действует нелегально, пиратским и преступным образом, в районе гавани Лампедузы. Я не дам разрешения на высадку. Мне известно, что министерство иностранных дел сообщает итальянскому послу в Гааге о нашем недовольстве недостойным поведением и бездействием властей Нидерландов.

Европейский суд по правам человека во вторник отклонил обращение спасательной организации, требовавшей обязать Италию принять судно. Глава НПО Sea-Watch Тамино Бём прокомментировал это решение.

– Мы считаем, что данная проблема должна решаться на уровне Европейского союза, а не Италии. Мы обращаемся за решением не только к Италии, но и к Нидерландам, а также к Европейскому суду по правам человека, но все они не в состоянии предложить решение.

За попытку войти в порт Лампедузы капитана Sea-Watch могут привлечь к уголовной ответственности; на судно может быть наложен арест. Но, по словам капитана, другого выхода не остаётся, поскольку люди на борту «доведены до крайнего предела».