Ан-24 совершил аварийную посадку в Бурятии

Два человека погибли, 22 пострадали при аварийной посадке пассажирского самолёта Ан-24 в Нижнеангарске, на севере Бурятии. Сообщается, что вскоре после взлёта отказал один из двигателей, и экипаж принял решение вернуться в аэропорт. При посадке самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и загорелся. Погибли командир экипажа и бортпроводник. Лайнер выполнял рейс Улан-Удэ – Нижнеангарск – Иркутск, на его борту было 43 пассажира, несколько из них госпитализированы. Причины инцидента выясняются.

Один из пассажиров снял момент аварийной посадки на видео: