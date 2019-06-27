Израиль обвинил Россию в сбоях в работе GPS

За перебоями в работе системы GPS в воздушном пространстве Израиля могут стоять российские военные, полагают власти еврейского государства.

Как сообщили в Управлении гражданской авиации страны, в течение трёх последних недель израильские пилоты регулярно докладывали о потере сигнала в районе аэропорта имени Бен-Гуриона близ Тель-Авива.

В чём суть проблемы?

"Перебои создавали серьёзные трудности в пилотировании самолётов", - говорится в официальном заявлении. В нём же отмечается, что на работе наземных датчиков это никоим образом не сказывалось.

К счастью, обошлось без инцидентов, при которых"помехи представляли бы угрозу жизни пассажиров и членов экипажа", уточнили в ведомстве.

К помощи GPS авиационные службы Израиля, как правило, прибегают при посадке и взлёте. Теперь им рекомендовано использовать альтернативную систему, которая в навигации задействует радио-, а не спутниковые сигналы.

Кому адресованы претензии?

В четверг радио "Галей ЦАХАЛ", подведомственное Армии обороны Израиля, ссылаясь на неназванные источники, выступило с утверждением о том, что к сбоям в работе GPS может быть причастна Москва.

Некоторые израильские эксперты полагают, что это дело рук российских хакеров, и связывают произошедшее с военной операцией РФ в соседней Сирии.

Речь может идти о системе так называемой "радиоэлектронной борьбы", которую российские ВС применяют для защиты своих самолётов на авиабазе "Хмеймим". Она расположена всего в 350 километрах от аэропорта имени Бен-Гуриона.

Каков ответ Москвы?

В МИД РФ пока никак не комментировали эту информацию. Российский посол в Израиле Анатолий Викторов дал интервью радио "Галей ЦАХАЛ", в котором категорически отверг обвинения, назвав предположения о причастности Москвы "фейковыми новостями", которые "нельзя воспринимать всерьёз".