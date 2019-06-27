30 тысяч рублей штрафа за танец, «оскорбивший общество»

Жительницу Брянска оштрафовали на 30 тысяч рублей за танец, которым, как считает суд, девушка выразила «явное неуважение к обществу». Видео с танцем в стиле реггетон, которое было снято на площадке памятника «Курган Бессмертия», А. Червякова выложила в Instagram в конце апреля.

Суд посчитал, что запись, сделанная около объекта культурного наследия регионального значения, «оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу». Начальник управления культуры Брянской городской администрации пояснил, что «Курган Бессмертия» - это памятник павшим в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в года Великой Отечественной войны, к месту закладки которого была доставлена земля с братских могил Брянщины, городов-героев СССР и болгарской Шипки».

Червякова признала вину в совершении правонарушения, но тем не менее, по словам девушки, у нее не было умысла «оскорбить память лиц, участвовавших в Великой Отечественной войне», она только хотела снять ролик с красивым видом на заднем плане.

Так называемый «закон об оскорблении власти» был принят в России в конце марта. Он предусматривают штраф или арест за распространение информации, «выражающейся в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выказывает явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ».