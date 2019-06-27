В Камбодже осудили переводчика RT

Камбоджийского переводчика, работавшего над сюжетом для канала RT, приговорили к двум годам тюрьмы. Рат Ротт Мони был нанят российским телеканалом для съемок документального фильма о торговле несовершеннолетними проститутками в Камбодже.

Получасовой фильм под названием "Моя мама меня продала", вышедший в октябре 2018 года, рассказывал о судьбах подростков, проданных в сексуальное рабство своими же семьями. Камбоджийский суд признал Рата Ротта Мони виновным в "создании фейковых новостей с целью запятнать репутацию страны". Также он будет вынужден возместить ущерб девушкам, давшим против него показания.

Пресс-секретарь правительства Камбоджи Фей Сифан пояснил, что осужден переводчик был не за "разговоры о сексуальном рабстве". Таким образом власти хотят остановить производство фейковых новостей.

Фил Робертсон из международной неправительственной организации "Хьюман Райтс Вотч" осудил попытку правительства Камбоджи заставить замолчать человека, "который предупредил международное сообщество о реальном и беспокоящем положении вещей".

Телеканал RT заявил, что "очень разочарован" приговором, заверив, что неоднократно пытался помочь своему переводчику, в том числе используя дипломатические связи.