Жоао Фелиш переходит в "Атлетико"

Португальский нападающий Жоао ФЕлиш переезжает в Испанию.

"Бенфика" готова принять предложение мадридского "Атлетико" о покупке игрока за 126 млн евро.

Об этом стало известно из сообщения лиссабонского клуба на португальской фондовой бирже.

Фелиш станет рекордной по смоимости покупкой в истории клуба и вторым самым дорогим футболистом в категории до 20 лет после форварда ПСЖ Киллиана Мбаппе.

За сезон нападающий сыграл 43 матча, забив 20 голов и сделав 11 результативных передач. В национальной сборной 19-летний португалец сыграл только один матч.

В "Атлетико" Фелиш займет место покидающего клуб Антуана Гризманна.

Сообщается, что португалец в новом клубе будет получать 6 млн евро в год, значительно меньше, чем его предшественник-француз.