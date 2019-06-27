«Истинная цель санкций — свержение правительства»

После того, как Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий, известного также как «иранская ядерная сделка», он пытался всеми силами заставить Иран пойти на новые уступки по своей ядерной и ракетной программе. Он распорядился наложить на страну жёсткие санкции, утверждая, что они нацелены на правительство. Но простые иранцы считают иначе.

«Хотя и утверждается, что эти санкции направлены на правительство и никак не отражаются на жизни людей, мы чувствуем в полной мере их воздействие на нашу жизнь, — рассказывает жительница Тегерана. — С каждым днём люди всё больше погружаются в нищету, а их потребительская корзина уменьшается».

Иранское правительство пытается убедить людей не обращать внимание на эффект от американских санкций, но экономика страны переживает рост инфляции, снижение внешнеторгового товарооборота, девальвацию национальной валюты, что не может не сказывать на повседневной жизни людей.

«За последний год цены выросли почти вдвое, — говорит учитель Мехрдад Ранджбари. — В то время как доходы людей увеличились где-то на 10-20 %, а некоторые лишились работы из-за экономической ситуации».

Трамп и члены его администрации неоднократно заявляли, что они хотят заставить иранское правительство пойти на уступки. Но большинство наблюдателей сходятся на том, что их истинная стратегия заключается в том, чтобы вызвать у народа недовольство правительством и спровоцировать уличные волнения.

С этой точкой зрения согласен профессор Тегеранского университета Фоад Изади:

«Задача санкций — вызвать недовольство простого народа в расчёте на то, что в ответ люди выйдут на улицы и свергнут правительство. Это — истинная цель санкций. Поэтому, когда в США говорят о кампании максимального давления, мы должны понимать, что речь идёт о намерении сменить режим».

По мере нарастания напряжённости между Ираном и США, нарастает вероятность вооружённого конфликта, хотя обе стороны говорят о том, что хотели бы его избежать.

Джавад Монтазери, Euronews: «Совместный всеобъемлющий план действий подарил иранцам надежду и облегчение, но выход из него администрации Трампа породил финансовые проблемы, к которым теперь еще прибавились опасения, что в любой момент может начаться война».