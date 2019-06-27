Мост Моранди: страхи генуэзцев

Жители итальянской Генуи с тревогой ожидают сноса оставшихся частей моста Моранди, при частичном обвале которого в августе прошлого года погибли 43 человека.

10 и 11 пилоны виадука будут взорваны в пятницу.

До того из опасной зоны радиуса 300 метров должны быть эвакуированы свыше трёх тысяч человек. Те, кто откажется покидать свои дома, будут выселены насильно, пообещал мэр города.

Между тем, горожане, проживающие в районах неподалёку от стройплощадки, опасаются, что после обрушения пилонов их накроет облако токсичной пыли.

Ранее было установлено, что при строительстве моста применялся асбест, из за чего по решению специальной комиссии другие опоры были демонтированы без использования взрывчатки.

Власти Генуи заверяют жителей в том, что риск для здоровья населения минимален.