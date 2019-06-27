Космические экзамены

Космонавты тоже сдают экзамены: основной экипаж очередной длительной экспедиции на Международную космическую станцию проходит комплексные экзаменационные тренировки. Российский космонавт Александр Скворцов, астронавты NASA Эндрю Морган и астронавт Европейского космического агентства и Лука Пармитано должны выполнить штатную программу. В неё внесено несколько нештатных ситуаций, о которых экипаж не знают. В каком настроении отправляется он в экзаменационный полёт?

- Надеюсь сегодня у нас то количество тренировок, которые уже мы сделали уже в процессе двух дублирований, покажет, что это уже всё-таки перешло в качество, - говорит командир экипажа Александр Скворцов.

- Мне повезло, в нашей команде мы вместе сильнее, чем каждый в отдельности, - делится Эндрю Морган.

Я просто влюбился в этот космический корабль! Проходя тренировку во второй раз, мне всё удавалось уже намного лучше, - признаётся Лука Пармитано.

Основной и дублирующий экипажи выполняют задания на тренажёрах российского сегмента МКС и транспортного пилотируемого корабля "Союз МС".

Старт очередной длительной экспедиции на МКС запланирован на 20 июля с космодрома Байконур. На станции сейчас работают космонавт Алексей Овчинин, а также астронавты NASA - Ник Хейг и Кристина Кук.