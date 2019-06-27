Новый мэр Стамбула вступил в должность

Десятки тысяч сторонников Экрема Bмамоглу собрались в четверг у здания мэрии Стамбула, чтобы отпраздновать вступление их избранника в должность градоначальника. Второй раз за три месяца Центральная избирательная комиссия выдала кандидату от оппозиции удостоверение о признании его мэром мегаполиса и наделении соответствующими полномочиями.

"Жители Стамбула преподали урок группе людей, которые хотели попрать демократию. И сегодня мы можем наконец сказать: "Да здравствует Республика! Да здравствует демократия!" - сказал, обращаясь к собравшимся, Имамоглу, член Республиканской народной партии, основанной ещё Мустафой Кемалем.

Своей победой он нанёс удар по казавшимся незыблемыми позициям правящей Партии справедливости и развития президента Реджепа Тайипа Эрдогана, добившейся повторного голосования. Эрдоган и сам когда-то был мэром Стамбула, а его партия бессменно контролировала город с 2002 года. Но вторая победа Имамоглу оказалась ещё более убедительной. Он будет занимать пост градоначальника в течение пяти лет.