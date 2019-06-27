"Худшее ещё впереди": аномальная жара в Европе

Аномальная жара, от которой вот уже не первый день изнывают европейцы, становится всё более беспощадной и опасной для жизни.

Она стала причиной гибели одного человека в итальянском Милане. Три смертельных случая зафиксированы на юге Франции.

"Худшее ещё впереди", - говорят в минздраве страны и синоптики, жидая повышение температуры местами до +40 градусов по Цельсию и выше.

Раздача питьевой воды, мобильный душ, "прохладные комнаты", оснащённые кондиционерами... Памятуя о трагедии 2003 года, когда жара унесла жизни 15 тысяч французов, власти стараются принять все возможные меры.

"Наше внимание обращено на уязвимые категории граждан, на тех, кто по сути изолирован. У нас есть списки людей, с которыми мы связываемся, когда наступает аномальная жара. Эти списки формируются соцработниками, сотрудниками различных организаций. Мы звоним этим людям, чтобы убедится в том, что они в порядке и находятся в безопасности. Если нет, то заботу о них мы берём на себя, забирая их в наши "прохладные комнаты", - рассказывает Ариэль Вейль, мэр 4-го округа.

Летние температуры близки к рекордным в странах Восточной и Центральной Европы. Тяжело приходится не только людям. Не привыкших к таким экстремальным погодным условиям обитателей пражского зоопарка поливают водой и кормят льдом.

Засуха губит сельхозугодия в целом ряде стран. Но худшие последствия жары испытывает на себе природа Испании: там бушуют пожары, которые грозят уничтожить до 20 тысяч гектаров леса.