Демонстранты в Гонконге призывают лидеров G20 к помощи

Тысячи демонстрантов собрались в центральном районе Гонконга, чтобы обратить внимание членов G20 на политические беспорядки в их городе. Многие протестующие были одеты в черное и держали свои смартфоны с включенными огнями. Некоторые из них также пришли с плакатами "Свободная демократия в Гонконге сейчас".

Встреча G20 пройдет в японском городе Осака с 28 по 29 июня 2019 года. Китайские власти уже заявили, что будут противостоять любой попытке поднять темы протестов в Гонконге на встрече G20, назвав это вмешательством во внутренние дела Китая.

Демонстранты в Гонконге добиваются полного отказа властей от законопроекта об экстрадиции в Китай.