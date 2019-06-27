Чего ожидают эксперты от саммита лидеров G20

В ближайшие дни состоится встреча лидеров стран «Большой двадцатки», местом проведения которой станет в этом году японская Осака. Сюда прибудут премьер-министры и президенты, чтобы обсудить ряд вопросов, главные из которых – состояние глобальной экономики, рост неравенства, изменение климата и регулирование интернета. Но, вероятно, особое внимание будет уделено продолжающейся торговой войне между США и Китаем. Американский президент Дональд Трамп уже дал понять, что в Осаке может быть достигнут некоторый прогресс:

– У нас запланирована встреча с председателем Си, речь идёт о крупной сделке, которую мы обсуждаем. Как раз сейчас идут переговоры наших представителей – посмотрим, что это даст.

Между тем многие эксперты, среди которых Дэвид Хениг, бывший торговый представитель Великобритании, сомневаются в том, что произойдёт какой-либо прорыв:

– Президент Трамп любит заключать сделки, нам это известно, но до сих пор он заключил их не так много, недостаточно, чтобы обеспечить себе переизбрание, поэтому он действительно захочет заключить сделку, но при этом он сам себя поставил в такое положение, что ему будет весьма сложно этого добиться. Обе стороны жёстко стоят на своём, и все этим, похоже, серьёзно обеспокоены. Добавлю также, что США угрожают введением новых пошлин – возможно, уже через несколько месяцев. Это также вызовет озабоченность – прежде всего у Китая, но не только.

Другой важной темой станет ситуация с Ираном, в связи с ростом напряжённости в Персидском заливе и решением Тегерана ускорить темпы производства обогащённого урана начиная с 27 июня. А после того, как Иран уничтожил американский дрон, США были в шаге от нанесения удара.

– Иран хочет снова стать богатой нацией, процветающей нацией. Как мы бы сказали – снова сделаем Иран великим. В этом есть смысл – снова сделать Иран великим. Меня это устраивает. Но им никогда этого не добиться, если они думают, что через пять или шесть получат ядерное оружие.

Американский эксперт Майкл Плуфф ожидает, что президент США будет действовать на саммите в этом направлении:

– Трамп попытается сделать это важной темой на встрече G20, но предполагаю, что у него возникнут проблемы с тем, чтобы привлечь на свою сторону другие страны. В частности, потому что любая сделка, которую ему удастся заключить, чтобы разрядить нынешний кризис, скорее всего, будет очень похожа на сделку, от которой он отказался.

Для уходящей в отставку с поста премьера Великобритании Терезы Мэй этот саммит станет последней возможностью повлиять на мировую политику.

– Мэй сама признала, что её самое большое и горькое разочарование связано с тем, что она не смогла осуществить «брексит», и это, несомненно, влияет на то, как её воспринимает остальной мир, и, конечно, Британия, – отмечает политический редактор Daily Mirror Пиппа Креар. И, полагаю, нам всем хочется узнать, встретится ли она с российским президентом Владимиром Путиным, который определённо там будет. Они прервали дипломатические связи, основные дипломатические связи, после отравления в Солсбери, и было бы интересно увидеть, делаются ли какие-то шаги в направлении какого-то примирения, есть ли какая-то зона маневрирования, где они бы сотрудничали, торговали – пусть речь и не идёт о полном восстановлении дипломатических отношений и сотрудничества по вопросам безопасности. Она несомненно встретится с рядом лидеров ЕС, и я уверен, что им будет очень интересно услышать о том, как идёт борьба за лидерство в партии Тори.