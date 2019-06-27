Из «китовой тюрьмы» — в Охотское море

Первая группа косаток и белух, ранее находившихся в так называемой «китовой тюрьме» в бухте Средняя в Японском море, была выпущена в четверг в Охотское море. Но организация «Гринпис» раскритиковала условия транспортировки животных и их выпуск в море без предварительной реабилитации. По мнению экологов, это повышает риск гибели животных в дикой природе.

11 косаток и десятки белух, нелегально выловленных для продажи в Китай, содержались в неволе несколько месяцев. Из-за тесноты и плохих условий содержания их вольеры получили название «китовой тюрьмы».

Решение об их освобождении в море было принято после вмешательства федеральной власти. Против компаний, занимавшихся выловом животных, были возбуждены уголовные дела.

Оставшихся косаток и белух будут выпускать в море на протяжении всего лета.