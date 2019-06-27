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Срочная новость

Срочная новость

Чехия

Вотум недоверия не вынесен

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 Елена Караева 
Вотум недоверия не вынесен
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В четверг утром в парламенте Чехии оппозиции не удалось вынести вотум недоверия премьеру Андрею Бабишу. "За" проголосовали 85 депутатов, а для вынесения вотума требовалось на 16 голосов больше.

На голосовании настаивала оппозиция, и это требование связано с публикацией предварительных выводов доклада Евросоюза о субвенциях, полученных агрохолдингом, которым владеет чешский премьер.

О мотивах оппозиции заявил депутат от Гражданской демократической партии Петр Фиала: "Прежде всего нам необходимо вернуться к демократическим нормам и основам, и это означает, что в правительстве не могут находиться те, кто подозревается в махинациях с субсидиями, особенно, если это к тому же люди, обладающие возможностью принимать решения".

За вотум недоверия Бабишу отказались голосовать и депутаты Коммунистической партии Чехии, входящие в группу поддержки премьера.

Сам премьер был лаконичен: "Я рассматриваю это голосование как попытку дестабилизации нашей страны. Этот шаг сделан не в интересах наших граждан и нашей республики".

23 июня в протестах против Бабиша приняли участие почти 300 тысяч человек, выступления стали крупнейшими с эпохи "бархатной революции". Протесты продолжаются более 2-х месяцев: в апреле Бабиша уже обвиняли в мошенничестве при распределении европейских сельскохозяйственных субсидий.

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