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Австрия

Мощный взрыв в центре Вены привёл к обрушению нескольких этажей в двух зданиях

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 Антон Хмельнов 
Вид пострадавшего здания на улице Прессгассе в Вене
Вид пострадавшего здания на улице Прессгассе в Вене -
Авторское право
Keystone
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Мощный взрыв в центре Вены на улице Прессгассе привёл к обрушению нескольких этажей в двух соседних зданиях.

По сообщению полиции, имеются подозрения на взрыв бытового газа. На месте происшествия в четвёртом районе австрийской столицы помимо правоохранителей работают пожарные и медики.

Данные о пострадавших уточняются. Как сообщает ТАСС, по словам представителя пожарно-спасательной службы, в результате происшествия ранения получили 10 человек: четверо получили серьезные ранения, а шестеро легкие травмы. В разрушенном доме могут находиться люди.

На месте взрыва работают спецслужбы, продолжается эвакуация людей из пострадавших от взрыва домов.

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