Призвать к ответу убийц Хашогджи

Опубликованный ранее доклад по делу об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогджи представила на сессии совета ООН по правам человека в Женеве спецдокладчик ООН по расследованию внесудебных казней Агнес Калламар. В нём констатируется, что Хашогджи "стал жертвой преднамеренной, умышленной расправы, внесудебной казни". Калламар настаивала на том, чтобы было проведено расследование в отношении главных подозреваемых, не взирая на их посты:

"Мы провели расследование в области прав человека, это было не уголовное расследование. Тем не менее оно выявило убедительные доказательства, требующие дальнейшего расследования индивидуальной ответственности высокопоставленных саудовских должностных лиц, в том числе наследного принца Саудовской Аравии и его главного советника", - сказала Калламар, потребовав ввести против принца Мохаммеда бен Салмана и его личной собственности за рубежом международные санкции до тех пор, пока не будут предъявлены доказательства его невиновности.

Принц Мохаммед бен Салман - важный союзник США и деятельный участник кампании администрации Трампа по оказанию максимального давления на Иран.

"Расследование, проведенное властями Саудовской Аравии, не проследило всю цепь событий. Вопрос не только в том, кто заказал убийство. Уголовная ответственность может быть вызвана прямым или косвенным подстрекательством или неспособностью предотвратить и защитить", - считает спецдокладчик ООН .

Вопрос об убийстве Хашогджи поднимался и на заседании британского парламента в связи с продажей Лондоном оружия Эр-Рияду. Премьер-министр Тереза Мэй на вопрос о том, что она собирается предпринять после доклада Аньес Калламар, заявила:

"Мы хотим призвать виновных в этом ужасном убийстве к ответственности. Я подняла вопрос о смерти Джамала Хашогги с королем Салманом на саммите в Шарме. Мы ожидаем, что Саудовская Аравия предпримет действия, необходимые для того, чтобы такие нарушения международных и национальных законов не могли повториться. Правильный путь, верный путь к этому - судебный процесс, и мы, конечно внимательно следим за продолжающимся расследованием".

Ранее Мэй уже назвала не заслуживающим доверия объяснение властей Саудовской Аравии обстоятельств смерти журналиста Хашогджи и призвала Эр-Рияд тесно сотрудничать с турецкими правоохранительными органами, расследующими это убийство.

Совет ООН по правам человека предложил создать независимую комиссию для расследования дела Хашогджи, а также структуру, которая на постоянной основе будет расследовать преступления против журналистов и правозащитников.

Оппозиционный саудовский журналист, обозреватель Washington Post Джамаль Хашогджи пропал в октябре прошлого года в Турции, не вернувшись после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. По данным турецких властей, журналиста в генконсульстве пытали, а затем убили и расчленили. Его тело до сих пор не найдено.

Власти Саудовской Аравии все обвинения отрицают и проводят собственное следствие. Они утверждают, что Хашогджи был убит случайно, подравшись с сотрудниками дипмиссии. Предполагаемые убийцы задержаны. Для пяти из них местная прокуратура потребовала смертной казни.