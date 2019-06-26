Сан-Франциско без электронных сигарет

Сан-Франциско становится первым американским городом, в котором вводится запрет на продажу электронных сигарет.

В пользу такого решения во вторник проголосовал городской совет, а затем его поддержала мэр Сан-Франциско Лондон Брид. По её словам, запрет будет действовать до тех пор, пока Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США не закончит исследование о долгосрочном влиянии электронных сигарет на здоровье. "Реклама производителей нацелена на молодёжь, и мы должны обезопасить наших детей от привыкания к никотину", — заявила мэр.

Запрет затронет как продажу в магазинах на улицах города, так и заказы на адрес в Сан-Франциско в онлайн-магазинах.

В Сан-Франциско расположена штаб-квартира одного из ведущих производителей электронных сигарет Juul Labs. В компании заявили, что запрет лишает взрослых курильщиков альтернативы и способствует появлению черного рынка.