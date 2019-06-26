Москва призывает США и страны Залива к диалогу с Тегераном

Москва призывает Вашингтон и Тегеран урегулировать разногласия посредством диалога. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой дипломатии Объединённых Арабских Эмиратов шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном, призвав к диалогу с Ираном и арабские страны Персидского залива. По его словам, применение силы будет губительно для Ближнего Востока:

Мы будем убеждать американских и иранских коллег в том, что надо отойти от этой опасной черты и начать регулировать противоречия через цивилизованный диалог. Конечно, это предполагает прекращение политики ультиматумов, санкций и шантажа. Сергей Лавров министр иностранных дел РФ

Страны ЕС, союзники США по НАТО, выступают против новых американских санкций в отношении Ирана. Но, по мнению базирующегося в Брюсселе американского политолога Иэна Лессера, у европейцев мало возможностей эти санкции обойти:

«На мой взгляд, Европейскому союзу будет очень сложно выработать меры по обходу американских санкций, которые всё более ужесточаются. Поэтому, я считаю, что такие действия трудноосуществимы. Мне кажется, что проще было бы попытаться возобновить стратегический диалог с Ираном, вовлекая в него США, о том, как можно модифицировать ядерную сделку».

Отношения Вашингтона с Тегераном оказались на гране войны после того, как Иран сбил американский беспилотник, который, предположительно, вёл разведку над иранской территорией. В ответ Трамп пригрозил в случае нового инцидента нанести по Ирану «уничтожающий» удар.