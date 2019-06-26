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Срочная новость

Франция

Утомлённый солнцем Лион

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 Ольга Кепински 
Утомлённый солнцем Лион
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Жара атакует! В Лионе, где температура варьируется от 38 до 40 градусов в эти дни, сотни людей были вынуждены стоять в очереди в муниципальный бассейн. В среду во Франции школы закрыты и семьи отправились в поисках прохлады именно сюда. Но таких было много...

"Мы в очереди уже три часа. Школы закрыты, стоит жара, нам советуют пойти к воде. И вот нас заставляют стоять тут под солнцем"

В тени деревьев, в кафе, в магазинах, где есть кондиционеры ... Жители Лиона спасаются от зноя, где могут. Со среды здесь начался сезон летних распродаж, и для некоторых — это удачное стечение обстоятельств.

"Я хотела пойти в парк, но было так жарко. Поэтому я решила пойти по магазинам — так сказать, убить двух зайцев"

Подобные температуры нетипичны для июня. Сюрпризом это оказалось и для туристов. Некоторые сталкиваются с такими температурами впервые.

"В Англии такого нет. У нас просто не бывает жары. Я даже не думал, что это ощущается именно так. Да, мы думаем пойти пообедать где-нибудь в тени, и, к счастью, у меня есть зонт от солнца"

В Лионе все ищут не только прохладу, но и чистый воздух. Из-за смога его качество становится все хуже и хуже. Французские власти в эти дни запретили ездить по Лиону автомобилям, больше всех загрязняющим воздух. Такие меры приняты также в Париже и Анси. Запрет касается миллионов автомобилистов.

В городах передвигаться могут автомобили с низким уровнем выхлопных газов, маркированные зелеными, сиреневыми или желтыми стикерами.

Недобросовестных водителей ждет штраф от 68 до 130 евро, но для некоторых — проблема заключается не только в выхлопных газах

"Да, это все хорошо, но недостаточно. Мы должны заняться проблемой пластика"

Ограничения скоростного режима и въезда в город для ряда автомобилей продлятся и в четверг и затронут также Марсель. Потому что пик июньского зноя во Франции придется именно на этот день.