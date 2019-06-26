Король умер, да здравствует король!

И 10 лет спустя со дня смерти у Майкла Джексона есть достижения и рекорды, которые пока не смог никто превзойти. Например, он получил 8 статуэток "Грэмми" за одну церемония вручению Grammy Music Awards в 1984 году.

Кроме того его альбом Thriller (1982) до сих пор остаётся самым продаваемым за всю историю музыкальной индустрии: на сегодняшний день продано более 110 млн копий. Всего Майкл Джексон продал почти 400 млн дисков, а продюсеры из музыкальной индустрии заработали на его альбомах и концертах немногим менее 6 млрд долларов.

Значение его музыкального наследия не смогли перечеркнуть многочисленные скандалы и судебные разбирательства, длившиеся годами на протяжении его жизни, и возникавшие даже после смерти громкие разоблачения. Его композиции по-прежнему остаются в плей-листах радиостанций, несмотря на возражения активистов.

Король поп-музыки умер 26 июня 2009-го года, король поп-музыки жив и сегодня.