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мир

Европа бьет температурные рекорды

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 Мария Сашинская 
Европа бьет температурные рекорды
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REUTERS/Charles Platiau
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В Германии зарегистрирован новый температурный рекорд за июнь – 38,6 градуса по Цельсию, сообщает национальное метеорологическое агентство. ФРГ, как и большая часть Европы, охвачена жарой.

Городские службы рекомендуют меньше выходить на улицу и пить больше воды.

Жительница Германии: Утром было хорошо. Я встала и подумал, что в отпуске. Но в моей квартире становится тяжело, это пентхаус.

Житель Германии: Ничего нового. 60 лет назад было то же самое. Сейчас жара случается чаще, но такое у нас уже было в шестидесятых и семидесятых.

Жители Рима и туристы стараются проводить больше времени у городских фонтанов. Вода помогает ненадолго освежиться.

Туристка в Риме: Мы привезли зонты от солнца. Мы также взяли с собой футболки и шорты. Мы прилетели только сегодня утром и планируем больше находится в тени, это помогает!

В Будапеште не так жарко, как в других европейских столицах, около 30 градусов по Цельсию, но жителей все чаще можно увидеть у городских фонтанов.

Житель Будапешта: Возможно, это покажется странным, но мне температура кажется терпимой. Если посмотреть на Германию или Францию, где жара 40 градусов, то здесь не так уж плохо. Я надеюсь, что к выходным все-таки станет немного прохладнее.

Ученые все чаще говорят, что из-за изменений климата летняя жара становится нормой для Европы. Это означает, что возможны новые температурные рекорды.