Новое правительство Дании

В среду будущий премьер-министр Дании Метте Фредериксен отправится на аудиенцию к королеве Маргрете II, чтобы представить новый кабинет министров.

Социал-демократическая партия Дании, которую и возглавляет Фредериксен, после трех недель дискуссий договорилась с другими представителями левоцентристов о формировании правительства.

На выборах 5 июня в однопалатный парламент Датского королевства левые партии получили 91 мандат, у правоцентристов — на 16 мандатов меньше.

Монарх Дании должна официально одобрить состав кабинета министров, позднее будет назначена дата, когда 41-летняя Фредериксен, ставшая самым молодым премьером в истории королевства, сможет ей представить своих подчиненных.