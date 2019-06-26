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Срочная новость

Италия

"Bulgari, история, мечта"

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 Надежда Дрямина 
"Bulgari, история, мечта"
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О вековых традициях, итальянских корнях ювелирного искусства... В Риме в стенАх Палаццо Венеция и Сант-Анджeло открылась выставка "Bulgari, история, мечта".

Она рассказывает историю успеха знаменитого ювелирного дома - о том, как небольшой семейный бизнес превратился во всемирно известный бренд.

А началось всё в 1884 году, когда переехавший в Рим греческий ювелир Сотириос Булгарис открыл свой бутик украшений на Виа Систина. Сегодня Bulgari - один из крупнейших в мире производителей предметов роскоши, включая аксессуары, духи и, конечно, драгоценности.

"Отличительная особенность этой выставки в том, что на ней представлены самые необычные коллекции, к примеру, - приобретённые нами недавно украшения Элизабет Тейлор", - рассказывает Жан-Кристоф Бабен, генеральный директор Bulgari Group.

На экспозиции представлены ювелирные изделия из частных коллекций, в том числе - голливудских звезд. Многие экспонаты публика увидит их впервые.

Также здесь собраны фотографии, видео и архивные документы, охватывающие более чем вековую историю Дома.

Выставка "Bulgari, история, мечта" работает с 26 июня до начала ноября.

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