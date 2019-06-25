Либо Россия, либо Украина: ПАСЕ оказалась перед выбором

Украина протестует против восстановления статуса российской делегации в ПАСЕ. Киев расценил это решение как фактический отказе от антироссийских санкций и уступку Москве в вопросах о Крыме и о войне в Донбассе. Украинская делегация объявила, что отказывается от работы в ПАСЕ и готова лишь обсуждать санкции против России.
С разочарованием на восстановление статуса российской делегации в ПАСЕ отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. «Главным доводом в пользу возвращения делегации стала необходимость защиты прав человека и гражданина», — отметил он и намекнул, что депутаты могли принять такое решение, исходя из материальных соображений.
В Москве в возвращении своей делегации в ПАСЕ говорят с удовлетворением. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выражал уверенность в том, что демарш Украины ничего не изменит:
«Радикальные силы, ортодоксальные, которые представляют ряд стран — участников Парламентской ассамблеи, продолжают неконструктивно себя вести и подвергают сомнениям полномочия нашей делегации. Но я думаю, что большинство здравомыслящее в ПАСЕ, представляющее те страны, которые планируют строить работу на принципах дружбы, взаимопонимания и отсутствия двойных стандартов, невмешательства в суверенные дела государств, все-таки, составляя большинство, сделают все для того, чтобы обеспечить права национальных делегаций, равные права».
Российская делегация была лишена права голоса в ПАСЕ из-за присоединения украинской республики Крым в 2014. Одним из условий восстановления статуса называли возвращения Киеву контроля над полуостровом. Москва впоследствии отказалась от работы в парламентской ассамблее и от участия в её финансировании.