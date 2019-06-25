Парень, столкнувший 90-летнего пассажира на рельсы в метро, получил пожизненный срок

Психически неуравновешанный мужчина, столкнувший 90-летнего пассажира на рельсы в лондонском метрополитене, приговорен к пожизненному заключению после того, как он был признан виновным в двух случаях покушения на убийство.

Как оказалось, попавший на камеры видеонаблюдения мужчина, ставший жертвой атаки в метро, - бывший глава компании "Евротуннель" (сейчас называется Getlink) сэр Роберт Мальпас. По счастливому стечению обстоятельств, мужчина выжил.

"Толкатель в метро", как окрестила британская пресса Пола Кроссли, был вынужден в течение месяца проходить психиатрическую экспертизу. По результатам её заключения, судья приговорил его к госпитализации до тех пор, пока он не будет признан пригодным к содержанию в тюрьме. По сообщениям британских СМИ, Кроссли употреблял тяжёлые наркотики.

За решёткой 46-летний Кроссли должен провести минимум 12 лет, сообщает Британская транспортная полиция. Это минимальный предусмотренный законом срок при назначении пожизненного заключения в качестве меры наказания.

На записи с камер видеонаблюдения видно, что Кроссли безуспешно пытался столкнуть на рельсы метро 23-летнего пассажира. Дело происходило на станции Tottenham Court Road в центре Лондона 27 апреля прошлого года. Потерпев неудачу, Кроссли проехал пару остановок до станции Marble Arch, где столкнул на рельсы 90-летнего сэра Роберта Мальпаса. Бывший бизнесмен получил многочисленные переломы таза и серьезные порезы после падения на рельсы вниз головой.

Детектив Даррен Гоф, старший следователь полиции, заявил после объявления приговора:

"Я рад видеть, что судья приговорил Кроссли к пожизненному заключению на срок не менее 12 лет с принудительным лечением после нескольких месяцев психиатрической экспертизы: он осужден по двум случаям покушения на убийство".

Спас упавшего на рельсы Мальпаса другой пассажир, 24-летний преподаватель из Лондона Рияд Эль-Хассани, который в последний момент вытолкнул пожилого мужчину на платформу и успел выбраться сам - всего за несколько секунд до того, как поезд метро прибыл на станцию. "Одна из его рук попала на электрический рельс. Я ни о чём не думал и просто с разбегу прыгнул, - рассказал позже Эль-Хассани. - Поезд был уже близко, мы избежали столкновения всего на несколько дюймов. Затем поезд проехал на 5-6 метров дальше того места, откуда мы вылезли."