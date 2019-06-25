Россия - Грузия: любовь к хачапури и политика

Грузия – одно из самых популярных туристических направлений у россиян. Около четверти путешественников в этой стране - граждане РФ, говорит пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. В прошлом году в Грузии побывали около 1,5 млн россиян. Но из-за разгоревшихся в Тбилиси акций протеста с 8 июля по решению президента РФ будет приостановлено прямое авиасообщение между странами.

Как долго будет действовать запрет - неизвестно. "Речь идет просто о возвращении ситуации в Грузии в нерусофобское русло. Как только это будет зафиксировано, тогда это станет поводом для того, чтобы задуматься о пересмотре принятого решения", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как отмена прямого авиасообщения между странами скажется на турпотоке? Насколько в Грузии сейчас безопасно? И как теперь россиянам добраться до родины хачапури и хинкали?

REUTERS/Shamil Zhumatov

"Атмосфера, которую очень любят россияне"

По предварительным данным, убытки грузинской стороны могут превысить 2 млрд лари (около 750 млн долларов). Об этом заявил глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили.

Отмена прямого авиасообщения между Россией и Грузией в перспективе больно ударит по экономике кавказского государства, считает и Ирина Тюрина. Но пока, по ее словам, речь о массовой отмене поездок в Грузию не идет. Насколько это серьезная проблема, станет понятно ближе к 8 июля.

Сейчас Грузия занимает 15 место по популярности у российских туристов, и это, по словам Тюриной, очень хороший показатель, учитывая, что прямое авиасообщение между странами возобновилось только в 2013 году. "Грузия - очень востребованное направление. И люди едут скорее не на море, а за атмосферой, за экскурсиями, за горами, грузинскими храмами, настоящей грузинской кухней, вином. Это очень яркая, колоритная атмосфера, которую очень любят россияне".

Крепость Ананури на берегу реки Арагви REUTERS/David Mdzinarishvili

По словам Тюриной, в ближайшие три месяца, в высокий сезон, число туристов снизится на 60-70%, но постепенно турпоток восстановится, по крайней мере частично: "Когда станет понятно, что в Грузии всё спокойно и на народном уровне нет никаких антироссийских настроений, люди полетят со стыковками, поедут на машинах, автобусах. Есть южные регионы у нас, которые граничат с Грузией. Постепенно турпоток восстановится, но не полностью. Естественно, полностью восстановить его будет очень сложно без прямых рейсов".

"Акции никак не касаются туристов"

Как считает пресс-секретарь РСТ, события последних дней не нанесут серьезного ущерба имиджу Грузии среди российских туристов:

Конечно, телевизионная картинка и у нас, и в Грузии пугающая, но понятно, что картинка постепенно уйдет. А еще сейчас существует информационная открытость. В соцсетях люди пишут, что они находятся в Тбилиси, что там все хорошо, на улице, соседней с проспектом Руставели, всё спокойно и никто на них не бросается. В соцсетях полно информации о том, что там всё тихо Ирина Тюрина Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии

"Мы принимаем русских как наших гостей, как наших туристов. Никакой опасности здесь в Грузии нет. Туристы к нам приезжают и группами, и самостоятельно. В любой стране бывают акции. Это никак не касается туристов", - говорит председатель Ассоциации туризма Грузии Натали Квачантирадзе.

Тбилиси REUTERS/David Mdzinarishvili

Как добраться до Грузии?

Российские компании "Аэрофлот", S7, Red Wings и "Уральские авиалинии" уже прекратили продажу билетов в Грузию с датой вылета после 8 июля. Найти билеты на сайте грузинской компании Georgian Airways пока можно, но авиаперевозчик сообщил, что в случае вступления ограничения в силу они предложат пассажирам транзитные рейсы Тбилиси-Ереван-Москва без каких-либо дополнительных сборов. Пересадка будет длиться не больше часа. Также среди самых дешевых вариантов – полеты через Турцию, Азербайджан, Казахстан и Белоруссию.

Глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили предложил запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для российских туристов. Кроме того, обсуждается возможность запуска чартерных рейсов через Украину и Казахстан.

Для тех, кто хочет насладиться красотами Кавказа, есть еще один вариант – доехать до Грузии на автомобиле. В дороге придется провести как минимум сутки (если вы выезжаете из Москвы), а тем, кто не успеет проехать через пограничный пункт до наступления темноты, придется ночевать в машине.