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Срочная новость

Италия

Страсбург отказал мигрантам

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 Ольга Кепински 
Страсбург отказал мигрантам
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Европейский суд по правам человека в Страсбурге отклонил запрос поисково-спасательного судна Sea Watch с просьбой ввести обеспечительные меры, благодаря которым Италия позволит высадить находящихся на борту мигрантов.

Около двух недель 42 спасенных у берегов Ливии мигранта дрейфуют в международных водах недалеко от острова Лампедуза, надеясь на разрешение итальянских властей зайти в местный порт.

Терпение как мигрантов, так и экипажа судна Sea Watch, кажется, на исходе.

В интервью итальянской газете Repubblica капитан судна Карола Ракет заявила, что была готова прорвать блокаду и высадиться на итальянском побережье в случае положительного вердикта Страсбургского суда, не дожидаясь решения властей.

Находящиеся на борту мигранты называют условия жизни на судне невыносимыми.

Мы больше не можем так, мы как в тюрьме, нас лишили всего, мы даже ходить нормально не можем, потому что судно маленькое, а нас много. Места нет. Мы просим помощи! Помощи человечества!
один из 42 мигрантов на борту Sea Watch

Но позиция итальянского правительства неизменна.

Глава МВД Италии Маттео Сальвини написал в "твиттере":

"Италия не позволит диктовать себе условия НПО, финансируемой неизвестно кем. Если их так заботит здоровье людей, за эти 13 дней судно давно уже могло приплыть в Нидерланды. По мне, так судно может находиться в море хоть до Рождества или нового года. В итальянские порты оно не зайдет"

Ранее прокуратура сицилийского города Агридженто открыла дело против судна НПО о содействии незаконной миграции.