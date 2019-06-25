Страсбург отказал мигрантам

Европейский суд по правам человека в Страсбурге отклонил запрос поисково-спасательного судна Sea Watch с просьбой ввести обеспечительные меры, благодаря которым Италия позволит высадить находящихся на борту мигрантов.
Около двух недель 42 спасенных у берегов Ливии мигранта дрейфуют в международных водах недалеко от острова Лампедуза, надеясь на разрешение итальянских властей зайти в местный порт.
Терпение как мигрантов, так и экипажа судна Sea Watch, кажется, на исходе.
В интервью итальянской газете Repubblica капитан судна Карола Ракет заявила, что была готова прорвать блокаду и высадиться на итальянском побережье в случае положительного вердикта Страсбургского суда, не дожидаясь решения властей.
Находящиеся на борту мигранты называют условия жизни на судне невыносимыми.
Но позиция итальянского правительства неизменна.
Глава МВД Италии Маттео Сальвини написал в "твиттере":
"Италия не позволит диктовать себе условия НПО, финансируемой неизвестно кем. Если их так заботит здоровье людей, за эти 13 дней судно давно уже могло приплыть в Нидерланды. По мне, так судно может находиться в море хоть до Рождества или нового года. В итальянские порты оно не зайдет"
Ранее прокуратура сицилийского города Агридженто открыла дело против судна НПО о содействии незаконной миграции.