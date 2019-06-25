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США

Коктейль "Негрони" празднует вековой юбилей

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 Ольга Кепински 
Коктейль "Негрони" празднует вековой юбилей
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Знаменитый коктейль "Негрони" отмечает столетний юбилей. По этому случаю по всему миру более 10 тысяч заведений в конце июня проводят акцию "Неделя Негрони", в рамках которой часть средств от продажи коктейля и его вариаций отдается на благотворительность. Harry's - один из старейших баров на Уолл-стрит и участник акции подает вместе с классическим "Негрони", куда входят в равных пропорциях джин, сладкий красный вермут и горький ликер "Кампари", коктейль "Бульвардье", где джин заменен виски, а также "Лоурайдер" с добавлением клюквенного сока. Руководство бара говорит, что в моду снова входят классические коктейли.

Последние 4-5 лет мы заметили резкий всплеск интереса к классическим напиткам, поэтому "Негрони" идеально подходит для заведения на Уолл-cтрит, такого как Harry's
Фейт О'Джорман
глава отдела развития бизнеса Harry's

По мнению известного знатока коктейлей Дэвида Вондрича, "Негрони" стал настоящей звездой Нью-Йорка.

Несмотря на то, что существует несколько версий его создания - основная датирована 1919 годом. Считается, что изобрел коктейль флорентийский граф Камилло Негрони, попросив бармена сделать его любимый коктейль "Американо" более крепким, заменив в составе содовую на джин, столь полюбившийся ему во время путешествия по Америке. Также Негрони решил украсить новый коктейль долькой апельсина, чтобы не спутать его с "Американо".

Он был ковбоем в Монтане и Альберте в Канаде, а также картежником и инструктором по фехтованию в Нью-Йорке многие годы. Он был довольно активный, возможно приобрел некоторые американские привычки. Он захотел, чтоб этот напиток стал немного крепче
Дэвид Вондрич
знаток истории коктейлей

Жители Нью-Йорка не забыли графа Негрони. Сто лет спустя они с новой силой воспылали любовью к его детищу