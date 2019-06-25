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Япония

Акционеры "Ниссана" не договорились с "Рено" о слиянии

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 Юрий Смирнов 
Акционеры "Ниссана" не договорились с "Рено" о слиянии
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Kyodo/via REUTERS
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Акционеры японского автоконцерна Nissan Motor проголосовали за усиление контроля над аудитом, вознаграждением и назначением менеджеров высшего звена. Решение об этом было принято на состоявшемся во вторник в штаб-квартире в Иокогаме собрании акционеров.

В то же время представители "Ниссан" и "Рено" снова не смогли договориться о форме дальнейшего сотрудничества в рамках альянса. Президент Nissan Хирото Саикава не поддержал идею французской стороны о полном слиянии концернов.

В настоящее время Renault владеет 43,4 % акций Nissan. О необходимости изменений в управлении компаниями заговорили после ареста бывшего главы Nissan Motor и альянса "Ниссан-Рено-Мицубиси" Карлоса Гона.