Вена: сообразительные орангутаны спасаются от жары

Под палящим солнцем, при температуре выше 30 градусов по Цельсию, нам жарко и душно. Сложно представить, как в такую жару чувствуют себя орангутаны, тело которых покрыто длинной шерстью. В Венском зоопарке проблема, похоже, решена. Постарались и смотрители, и сами орангутаны. У человекообразных обезьян есть все, чтобы содержать тело в прохладе. Самец Владимир, например, любит принимать душ и поливает себя водой из шланга. Его собрат Сол активно борется с обезвоживанием организма: он наполняет водой пластиковые стаканчики и пьет. Самка Мот спасается от жары под влажным одеялом. По прогнозам синоптиков, в Вене ожидается выше 40 градусов.