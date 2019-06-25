Афганцы, уставшие от войны

Через три месяца в Афганистане должны состояться президентские выборы. Но проблемы с безопасностью в стране пока не решены. Только за последние несколько дней в 12 провинциях силы безопасности провели десятки спецопераций против боевиков радикального движения "Талибан". Число жертв многолетнего конфликта растет с каждым днем. По данным Миссии ООН, в минувшем году в Афганистане погибли около четырех тысяч мирных жителей. Кабул, пожалуй, самое безопасное место, куда могут отправиться иностранные журналисты. Но и здесь ситуация крайне нестабильная.

Моника Пина, Euronews : "Мы проезжаем так называемую "зеленую зону" в центре Кабула, где находятся иностранные посольства и правительственные здания. Такое ощущение, что ты едешь вдоль крепости: повсюду возвышаются бетонные стены для защиты людей и построек. Но даже здесь происходили, да и могут произойти нападения в любое время. Поэтому количество контрольно-пропускных пунктов за последние несколько лет увеличилось".

В прошлом году почти половина нападений, совершенных террористами-смертниками, пришлась на афганскую столицу. Большинство пострадавших направляются в военный госпиталь в Кабуле, который обслуживает неправительственная организация Emergency.

Эдайатулла Хедаят, врач: "В две тысячи четвертом - две тысячи шестом число раненых во время конфликта возросло. А после 2010 года оно резко возросло. Даже сравнивать не имеет смыла. В настоящее время мы каждую ночь принимаем от десяти до двадцати пациентов".

В 2018-ом году лечение в госпитале получили порядка 16 тысяч афганцев. Мы встретились и поговорили с нынешними пациентами. Некоторые были доставлены в госпиталь из Газни, провинции в центральной части Афганистана, где продолжаются столкновения с боевиками. Хассану повезло - он был буквально на волосок от смерти.

Хассан Хедайтуллах, пациент: "Когда я возвращался в Газни из Кабула, где провел несколько дней, на дороге нас остановили талибы. Я был на переднем сиденье с водителем. Получил три пули в голову. В водителя тоже стреляли. А у меня - одна пуля задела ухо, еще две попали чуть выше".

Причиной роста убитых и раненых в ООН считают всплеск терактов, совершаемых смертниками из вооруженных групп, а также увеличение числа пострадавших от воздушных бомбардировок и разведывательных операций проправительственных сил.

Эсми де Йонг, сотрудница гуманитарной организации: "Пару лет назад людей заранее предупреждали о том, что, в зоне их проживания будут идти бои, чтобы они могли спокойно покинуть свои деревни, а не бежать...А сейчас случается так, что афганцы неожиданно оказываются в зоне конфликта".

Афганцы устали от многолетней войны и мечтают о мире. На 28 сентября в стране запланированы президентские выборы. С приближением избирательной кампании, эксперты опасаются новой вспышки насилия.