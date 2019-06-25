Тегеран: "Новые санкции закрывают канал дипломатии"

Накануне в Вашингтоне было заявлено, что в отношении Ирана и иранского руководства вводятся новые санкции. Они коснулись, в частности, аятоллы Али Хаменеи. Эти меры не позволят духовному лидеру страны пользоваться американской финансовой системой. Санкции также введены в отношении иранских военачальников.

От Тегерана последовал ответ. Его сформулировал Маджид Тахт-Раванчи, постпред Ирана при ООН: "Мы не собираемся поддаваться давлению, которому сегодня США подвергают Иран. Мы все стали свидетелями введения новых санкций в отношении нашей страны. Никто в здравом уме и твердой памяти не пойдет на диалог, для которого отсутствуют условия, и когда к тому же тебе угрожают".

Отреагировал на введение санкций и непосредственный начальник постпреда, глава внешнеполитического ведомства Ирана Джавад Зариф, заявивший, что вывод армейского контингента из зоны Персидского залива отвечает в том числе и интересам США.

США и Иран ведут новый раунд геополитического фехтования на фоне визита американского госсекретаря в регион, Помпео намерен, по его словам, создать коалицию, чтобы совместно бороться "против иранской агрессии".

Утром во вторник МИД Ирана заявил, что "новые антииранские санкции США "навсегда закрывают канал дипломатии".