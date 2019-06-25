Летняя жара за +40°C становится нормой для Европы

Европа в очередной раз готовится к летней жаре: максимальная температура, как ожидается, составит от 35°C до 40°C. Европейцы могут утешить себя лишь тем фактом, что температура останется ниже рекордного уровня в большинстве стран региона.

Самая высокая температура, когда-либо зарегистрированная в Европе, это +48°C. Пик был отмечен в Греции в 1977 году.

Примерно 17 (из 28) государств-членов Евросоюза пострадали в прошлом году от жары более +40°C. Нетрудно догадаться, что большинство из этих стран находятся на юге Европы.

Наименее страдают от летней жары жители Ирландии, где температурный максимум (зарегистрированный 132 года назад) составил всего +33,3°C. В Исландии, которая не входит в ЕС, он и того ниже - +30,5°C.

Мы отметили температурные рекорды каждой европейской страны на этой интерактивной карте.

Как предсказывают учёные, летняя жара станет нормой для Европы вследствие изменения климата, и температурные рекорды теперь будут постоянно обновляться.

Так, в период с апреля 2018 года по март 2019 года Европа пережила самый теплый за всю историю наблюдений 12-месячный период.

Самая высокая температура на Земле была зафиксирована в 1913 году в калифорнийской Долине Смерти, когда ртутный столбик показал +56,7°C.