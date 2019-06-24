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Срочная новость

Саудовская Аравия

Атака на аэропорт в Абхе: есть жертвы

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 Ирина Александрова  и RWS, TASS
Атака на аэропорт в Абхе: есть жертвы
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REUTERS/Faisal al Nasser
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По меньшей мере один человек погиб и более 20 пострадали в результате нападения на аэропорт в городе Абха на юго-западе Саудовской Аравии. Как сообщили арабские СМИ, с территории Йемена сторонниками мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) был выпущен начиненный взрывчаткой беспилотник.

Несколько дней назад мятежники объявили, что нанесли ракетный удар по электростанции, расположенной в местечке Аш-Шакык, находящемся неподалеку от приграничного города Джизан.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. Саудовская Аравия возглавляет коалицию, которая воюет с повстанцами с марта 2015 года.