Партия власти проиграла Стамбул

Впервые за последние почти 17 лет кандидат от правящей в Турции партии проиграл муниципальные выборы в крупнейшем городе страны Стамбуле.

По данным Центризбиркома после обработки свыше 99% бюллетеней, кандидат от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу набрал 54% голосов, его соперник - экс-премьер и экс-спикер парламента Бинали Йылдырым - от партии, возглавляемой Эрдоганом, получил на 9% меньше.

"Мы примем в расчет чаяния всех стамбульских избирателей. Мы выстроим в этом городе демократическую систему власти. Мы вернем в город справедливость", - заявил новоизбранный мэр Стамбула .

"В Стамбуле будет демократия. Единство, совместные усилия, братство - все будет просто потрясающе, и все это смогут наблюдать. Избиратели, голосовавшие за нашего оппонента, увидев происходящее, начнут верить Имамоглу", - говорит сторонница новоизбранного стамбульского градоначальника.

С победой Имамоглу поздравил его соперник Бинали Йылдырым: "Выборы означают демократию. Эти выборы, проводившиеся повторно, еще раз показали, что такого рода процесс в Турции работает абсолютно безупречно".

"Сегодня вновь была проявлена воля народа. Я поздравляю Экрема Имамоглу", — сказал Эрдоган, подчеркнув, что пока результаты голосования не носят официального характера.

Менее радужно настроены сами сторонники Йылдырыма: "Мы расстроены исходом выборов, но мы понимаем, в чем главная причина такого результата: структуры Партии справедливости и развития не были как следует мобилизованы".

Поражение на выборах болезненно ударяет, как отмечается, и по самому Эрдогану, он был градоначальником Стамбула в середине 90-ых.