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Срочная новость

Россия

Во взрослую жизнь под "Алыми парусами"

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 Ольга Кепински 
Во взрослую жизнь под "Алыми парусами"
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REUTERS/Anton Vaganov
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Попутного ветра. В Санкт-Петербурге выпускников школ проводили во взрослую жизнь. Там прошел ежегодный фестиваль "Алые паруса".

Мероприятие проходит на берегах Невы с 1968 года, в 1979 году его проведение было прекращено и возобновилось только в 2005.

В этом году на торжество приехали десятки тысяч школьников из России и стран СНГ.

Всего же увидеть знаменитое шоу пришли около 1,5 млн человек.

Зрителям показали театрализованное представление на Дворцовой площади, концерт и пиротехническое шоу.

Заключительным аккордом праздника под огнями залпов фейерверков и песню "Синяя вечность" стал проход по Неве двухмачтового брига "Россия" с алыми парусами - точной копии судна 19 века.